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    Тихонов: «Смолов приятно удивил»

    Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов отметил порядочность и трудолюбие, которое он заметил в нападающем своей команды Федоре Смолове.

    – Были знакомы со Смоловым до его перехода в «Краснодар"?

    – Нет. Федор приятно удивил.

    – Чем же?

    – Говорили о нем разное. Но к парню вообще никаких вопросов. Порядочный. Трудолюбивый. Отношение к делу, команде, партнерам – образцовое. Отсюда и результат. Данные у Федора прекрасные – скорость, техника, удар. Но раньше, видимо, голова была не тем забита. Да еще по арендам ходил, не имел стабильного места в составе. А сейчас повзрослел. 26 лет – пора! Начал вкалывать. Плюс в личной жизни что-то поменялось. Душевное состояние хорошее. В новом клубе доверяют, почувствовал себя лидером. Ну а сборная – дополнительный стимул. В 2014-м в Бразилию Смолова не взяли. Теперь мечтает сыграть на домашнем чемпионате мира, до этого – на Евро-2016. Если работать будет так же, уверен, все получится!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2016 08:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 16 мая 2016, 12:57

      Жалко будет, если уйдет, но хочется посмотреть на него (в условной) Баварии.

      -2
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 16 мая 2016, 12:00

      Когда в присутствии Смолова в передаче "Культ тура" начали говорить о его больших гонорарах, то видели бы вы лицо Смолова, который явно струсил, если бы его начали спрашивать: "А почему вы столько денег тратите на всякие вечеринки, а не, например, как Александр Кержаков, на больных детей?". Так стало стыдно и противно за этого Смолова. Говорили в передаче уже о другом, а у Смолова на протяжении всей передачи было испуганное и настороженное лицо.
      Надо Кержакова, как человека, хвалить, а не футбольных мажоров.

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