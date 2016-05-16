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    Талалаев: «Смолов перестал распыляться, творить из себя гения»

    Главный тренер юношеской сборной России Андрей Талалаев уверен, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов смог отлично вписать в игру своего клуба, что приносит ему сейчас дивиденды.

    – Вика Лопырева мешала его карьере?

    – Думаю, нет. Проблема не в том, кто с тобой рядом. А на чем ты сконцентрирован. Феде просто нужно было максимально сосредоточиться на футболе. В России среди форвардов ему по таланту равных нет. Кокорин тоже выделяется – но не настолько разнообразен, как Смолов.

    – Прежнего Смолова больше не увидим?

    – Нет! Сто процентов! Он перестал распыляться, бегать по всему полю, творить из себя гения. Сейчас работает на своих сильных качествах. А главное – изумительно вписан в командную игру. Знаю, в «Краснодаре» с ним много работают персонально. В последнем матче с «Крыльями» Федя два гола забил из-под Бурлака, приятеля по юношеской сборной. У Тараса тоже был сложный период. Но если с ним позаниматься плотно месяца три, напомнить, как встречать соперника вполоборота и на полусогнутых, – мы получим защитника уровня сборной. Жаль, никому до этого дела нет. А вот Смолов с «Краснодаром» угадал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2016 06:29
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