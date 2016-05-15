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    Агент: «Семенов связывает свое будущее с «Тереком»

    Агент защитника «Терека» Андрея Семенова Сергей Базанов заявил, что насчет игрока к нему не обращался ни один из клубов. Напомним, по информации СМИ футболист грозненцев входит в сферу интересов «Спартака» и «Локомотива».

    «Никто ко мне по Семенову не обращался. Как минимум до середины лета все разговоры и слухи беспочвенны. Конечно, он связывает свое будущее с «Тереком», у него еще год контракта», – заявил Базанов.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Семенов выходил на поле в 27-ми матчах, заработав в них семь желтых карточек.

    Источник: ТАСС

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    15.05.2016 23:55
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