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    Предмет, из-за которого был отменен матч между «МЮ» и «Борнмутом», оказался муляжом бомбы

    Матч 38-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» был отменен из-за угрозы теракта. В частности, на одной из трибун был обнаружен подозрительный пакет, в результате чего фанатские секторы были освобождены от болельщиков. Как установили саперы, данный предмет оказался муляжом бомбы, поэтому не представлял опасности.

    Однако муляж был уничтожен направленным взрывом. Позднее полиция и саперы провели тщательное обследование стадиона «Олд Траффорд».

    Источник: Manchester Evening News

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    15.05.2016 21:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 15 мая 2016, 22:47

      Напомнило момент из фильма "Не шутите с Зоханом", когда Зохан схватил парик и начал его мутузить, думая что всех спасает от какого то монстра

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