Предмет, из-за которого был отменен матч между «МЮ» и «Борнмутом», оказался муляжом бомбы

Матч 38-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» был отменен из-за угрозы теракта. В частности, на одной из трибун был обнаружен подозрительный пакет, в результате чего фанатские секторы были освобождены от болельщиков. Как установили саперы, данный предмет оказался муляжом бомбы, поэтому не представлял опасности.

Однако муляж был уничтожен направленным взрывом. Позднее полиция и саперы провели тщательное обследование стадиона «Олд Траффорд».