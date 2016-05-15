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    В случае победы над «Тереком» «Спартак» гарантирует себе место в Лиге Европы

    Победа в матче 29-го тура РФПЛ над «Тереком» может гарантировать «Спартаку» место в зоне Лиге Европы. Это стало возможным благодаря ничьей между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:1), которая не позволила железнодорожникам обойти красно-белых в турнирной таблице.

    На данный момент и «Локомотив», и «Спартак» набрали по 49 очков, однако последние имеют игру в запасе и преимущество по дополнительным показателям. Таким образом, победа над «Тереком» может позволить красно-белым пробиться в Лигу Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 21:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +133

      Freddi555 16 мая 2016, 00:02

      Удачи Спартак и победы!!!

      1
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 15 мая 2016, 23:53

      Коряво, да всё- таки попадём в еврокубки. Аленеверим! :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      maks59569 15 мая 2016, 22:56

      спартак вперед АЛЕНЬ ВЕРИМ

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 15 мая 2016, 22:54

      ну с богом..

      1
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 15 мая 2016, 22:36

      Главное, чтоб на матч все вышли настроенные на победу, а не расслабленные.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 мая 2016, 21:59

      Спартак выиграет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 15 мая 2016, 21:55

      Может набрали по 47 очков, а не по 49?

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