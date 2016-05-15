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    Сафонов: «Локомотив» в этом туре потеряет надежду на попадание в еврокубки»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящем матче 29-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» победу со счетом 3:1 одержат сине-бело-голубые.

    «Зенит» набрал неплохой ход и должен в родных стенах добиваться стопроцентного результата, а «Локомотив» в этом туре потеряет надежду на попадание в еврокубки», – заявил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 29-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 17:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 16 мая 2016, 07:12

      Вот специалист хрено...Вообще без мозгов.

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 15 мая 2016, 21:39

      Эксперт комнатный!...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      west29 15 мая 2016, 18:34

      да кто знает локо 2 номером лучше играет так что все может быть

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 15 мая 2016, 17:56

      А сами все они держат фигу в кармане, что Бубнов, что Ловчев, что Сафронов, что прочие.

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