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    Президент «Урала»: «Не думаю, что в «Ростове» работают люди, которые не знают о запрете мельдония»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своих ожиданиях от матча против «Ростова» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги.

    – Дадите завтра бой «Ростову"?

    – Что за вопрос? Конечно, будем играть.

    – Но какая сейчас мотивация у «Урала"?

    – Понимаете, футболисты же играют за премиальные. Если не нужны им деньги – пожалуйста, пусть не играют. Но считаю, «Урал» будет играть в футбол.

    – Почему в последнее время нет результата?

    – Не знаю. Я же не тренер. Лучше этот вопрос адресовать наставникам. Может быть, к концу чемпионата ребята немного «поднаелись». Нам в последнее время не могли помочь Фонтанелло, Асеведо…

    – Понимаете, что «Урал» может повлиять на исход чемпионской гонки?

    – Ну вот, опять «Урал» в центре событий (смеется). То мы якобы могли повлиять на то, кто вылетит из лиги, а кто останется. Теперь о чемпионской гонке говорят. Мы не думаем об этом.

    – Как в клубе восприняли то, что 11 игроков «Ростова» повели на допинг-контроль после игры с «Динамо"?

    – Да странно это как-то все… В последнее время люди уезжают из России – чиновники всякие, Родченков… Начинают нас поливать, мол, все употребляли допинг. А ФИФА слышит все это и устраивает вот такие проверки. Наверное, посмотрели, что «Ростов» идет в еврокубки. Но, в любом, случае неправильно это все. Нам надо занимать более жесткую позицию, защищаться!

    – По вашему, проверка 11 игроков на допинг – нонсенс?

    – Так не должно быть, ребята только-только закончили игру, победили, а их всех ведут на допинг. Я не думаю, что в «Ростове» работают люди, которые не знают о запрете мельдония. Все все прекрасно понимают – что можно, что нельзя.

    – А если вдруг что-то найдут…

    – Не хочется об этом думать. Все должно решаться на футбольном поле, а не за кулисами.

    – Этот сезон «Урал» может занести себе в актив?

    – 8-е место, дай бог, мы на нем останемся, лучшее достижение в истории «Урала». Первый круг провели очень достойно, во втором – сдали. Но в целом, считаю, ребята выкладывались.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2016 17:32
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