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    Боли, Мутари, Эбесилио и Мусалов в атакующей группе «Анжи» на матч против «Мордовии»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура российской Премьер-лиги между «Анжи» и «Мордовией».

    «Анжи»: Юрченко, Мусалов, Лазич, Жиров, Менса, Маевский, Гасанов, Мутари, Тигиев, Эбесилио, Боли.
    Запасные: Помазан, Дженетов, Гаджибеков, Мкртчян, Бериша, Джамалутдинов, Абдулавов, Дибиргаджиев.

    «Мордовия»: Ревишвили, Гапон, Нахушев, Тишкин, Фибел, Стеванович, Дудиев, Махмудов, Власов, Мухаметшин, Луценко.
    Запасные: Чебану, Шебанов, Шипицин, Бобер, Иванов, Перендия, Навлетов, Игнатович, Маркин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 16:25
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -153

      FENNNNN 15 мая 2016, 16:53

      За Мордовию. Чурок надо гнать с чемпионата.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -58

      Nohco > FENNNNN 15 мая 2016, 17:26

      Быдло в стойло!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -153

      FENNNNN > Nohco 15 мая 2016, 17:33

      Ты чебурек да?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      keran 15 мая 2016, 16:46

      Анжижижижижижиииииииииииииииии
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      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 15 мая 2016, 16:37

      Нам нужна ПОБЕДА!

      1
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