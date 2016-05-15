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    Аленичев зимой пройдет стажировку в Италии

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, что ближайшей зимой он планирует съездить на стажировку в одну из европейских стран.

    «В ходе летнего перерыва я не поеду на стажировку за границу, а вот зимой съезжу в Италию. Почему именно в Италию? Хотелось бы воочию понаблюдать и посмотреть изнутри организацию игры итальянских команд, которые пристальное внимание уделяют обороне. В идеале, конечно, было бы съездить в испанскую «Барселону», но сейчас планирую поехать в Италию», – сообщил Аленичев.

    Источник: ТАСС

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    15.05.2016 15:44
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