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    Сафонов считает, что «Анжи» уверенно выиграет у «Мордовии»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что предстоящий матч 29-го тура российской Премьер-лиги между «Анжи» и «Мордовией» закончится уверенной победой махачкалинцев со счетом 2:0.

    «Игра жизни и смерти для обоих коллективов, но мне кажется, что хозяева поля победят уверенно. Игра будет на нервах, но «Анжи» сможет выжать из нее максимум», – заявил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 29-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 15:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -58

      Nohco 15 мая 2016, 17:23

      Ну тогда удачи Анжи,однозначно!!!

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