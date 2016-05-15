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    «Реал» предлагает «МЮ» купить Хамеса за 60 миллионов

    Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, представители «королевского» клуба вышли на англичан с предложением купить колумбийского футболиста за 60 миллионов фунтов стерлингов. Также с манкунианцами контактирует агент игрока Жорже Мендеш.

    Хамес при Зинедине Зидане у руля «Реала» регулярно начинает матчи на скамейке запасных, что является одной из главных причин его вероятного ухода из стана «сливочных» ближайшим летом. Помимо «Манчестер Юнайтед» среди претендетов на услуги 24-летнего хавбека претендуют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ювентус».

    Источник: Goal.com

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    15.05.2016 14:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 15 мая 2016, 22:13

      И Роналду продадут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -90

      Raider26 15 мая 2016, 16:35

      Они что распродажу устроили?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      макс438 15 мая 2016, 15:53

      Лучше оставить его

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Madridist05 15 мая 2016, 15:52

      Перес мудак сначало покупает за 80 млн а продоёт за 60 деньги на ветер как всегда так же с Мората отдал бесплатно а теперь хочет купить за 30 млн а потом наверно бесплатно отдаст это же Перес

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 мая 2016, 15:34

      Он в Испании не рыба ни мясо, а в АПЛ его махом заклюют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 15 мая 2016, 15:02

      Вообще потеряется наверное.

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