Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Боярский: «В этом году желаю успеха «Ростову», ведь я болею за тех, кто способен на подвиги»

    Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что в этом сезоне он симпатизирует «Ростову» в борьбе за чемпионский титул.

    — У «Локомотива» «Зенит» должен выиграть, но выше третьего места, на мой взгляд, он не поднимется.Бронза — неплохой результат, тем более что команда большего в этом сезоне, наверное, не заслужила.

    — Почему?

    — Потому что «Зениту» не хватает духа. Того качества, которое присуще сейчас «Лестеру», которое было присуще нашим хоккеистам, когда они играли против звезд НХЛ. Это качество приобретается либо с гением тренера, либо с общей идеей. Ни индивидуальное мастерство, ни деньги ничего не решают. Как у Толстого при описании Бородинского сражения — дух есть или его нет, побеждает тот, кто силен духом. «Зениту» этого, повторюсь, не хватает. Есть и тренер, и игроки, и поле, и любовь зрителей, а духа нет.

    — Вы упомянули «Лестер», но есть и аналогичный пример «Ростова»…

    — Мне эта команда очень симпатична. «Ростов» — молодцы, достойно провели сезон. Положа руку на сердце, признаюсь, что желаю им успеха в этом году.

    — Несмотря на то, что болеете за «Зенит»?

    — За «Зенит» я болею всегда, но еще и за тех, кто способен на подвиги.

    — Если говорить о сезоне в целом, чего в нем было больше, разочарований или радостей?

    — Было то и другое, но хочу отметить, что такие матчи, как с «Ростовом», дискредитируют команду, подтачивают уверенность болельщиков в ней. Я понимаю, что нужно поддерживать клуб не тогда, когда он побеждает, а когда проигрывает. И тем не менее, для Петербурга «Зенит», пожалуй, единственная отдушина, которая греет всех, особенно болельщиков. «Зенит» — как лакмусовая бумажка нашего города: если он на коне, то и в Петербурге все в порядке. Победам радуются не только болельщики, но и равнодушные к футболу люди.

    — Пять побед подряд на групповом этапе Лиги чемпионов, а потом поражение от «Бенфики», которую «Зенит» по всем законам жанра должен был пройти. Как такое можно объяснить?

    — Мне кажется, я уже ответил на этот вопрос. Должен быть настрой, как в той советской хоккейной сборной, где, возможно, не любили тренера, но команда была единой. Я не считаю, что нужно быть «один за всех и все за одного», потому что это не лозунг победы. Под этим девизом можно и проиграть. Лозунгом победы должно быть «со щитом или на щите», то есть победить или умереть. С таким настроем должны выходить на поле футболисты, и такой настрой явно прослеживается у сегодняшнего «Лестера». Но, к сожалению, не у «Зенита».

    — Андре Виллаш-Боаш уходит. Какого тренера хотели бы видеть у руля команды в новом сезоне?

    — Мое предпочтение — россиянин, хотя сомневаюсь, что руководство клуба пойдет на такое назначение. А во-вторых, новый тренер «Зенита» должен быть вожаком. Таким, как Высоцкий в песнях.

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2016 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 мая 2016, 14:28

      Крым - это Россия или нет?
      Почему РФС до сих пор не принимает крымские футбольные команды в чемпионат России?
      Если Россия боится исключения из международного футбола, то это показывает сущность отношения к своим гражданам.
      Лозунг:"Своих не бросаем"-- к российскому футболу не относится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 мая 2016, 17:04

      Если(а это точно,если присоединим фут.лигу крыма) исключат из фифа,футбола в России не будет. Только любительский.Нет смысла гонять мяч по убитым полям.Хорошие стадионы строят для ЛЧ и ЛЕ. А смотреть на Зенит(который,кстати,на нас настучал в фифа) придут немногие.Извини,конечно,но это факт.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 15 мая 2016, 14:08

      Он это сказал понимая, что у Ростова больше шансов на чемпионство, чем у Зенита))Лишь бы не ЦСКА))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 мая 2016, 13:56

      Хорошо сказал-не то что невоспитанные быд.ло болельщики не способные на адекватную оценку ситуации.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 15 мая 2016, 13:49

      Михаил, все вы сказали, созвучно тому, что я думаю. Спасибо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 15 мая 2016, 13:37

      Да Зениту нужен тренер Вожак,чтоб вытряс всю дурь из голов)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 15 мая 2016, 13:15

      ...Зенит и в ЛЕ себя покажет,а мы посмотрим на ЦСКА в первой корзине...
      ...буду только рад их успехам...
      ...ну а Ростову удачи в квалификации ЛЧ (хотя не верю)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 1bear 15 мая 2016, 13:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В какой квалификации? Мы напрямую выходим

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат > андрей андреев 15 мая 2016, 13:51

      Напрямую выходит только чемпион.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Вомбат 15 мая 2016, 14:04

      Ну правильно он говорит, напрямую!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Вомбат 15 мая 2016, 14:14

      Ну да

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 мая 2016, 13:09

      да стареет советико мушкетёр, да и патриотизм какой-то бумажно-показушный...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > koli4ka 15 мая 2016, 13:36

      Как в фильме"Тарас Бульба",вааще кино)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka > андрей андреев 15 мая 2016, 13:56

      уважуха, классно подмеченно..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > koli4ka 15 мая 2016, 14:15

      Спс

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      чепушило 15 мая 2016, 12:13

      Согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 15 мая 2016, 12:06

      Ну вот и заголовок поменяли)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 мая 2016, 12:03

      Согласен!Молодец,честно сказал!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11