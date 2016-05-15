МЛС. Дубль Джовинко не спас «Торонто» от поражения и другие результаты

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата МЛС. В матче между «Торонто» и «Ванкувер Уайткепс» дублем отметился нападающий хозяев и сборной Италии Себастьян Джовинко, что не уберегло его команду от поражения.

МЛС. Регулярный чемпионат

Коламбус – Колорадо – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Седрик, 23; 1:1 – Дойл, 55.

Нью Инглэнд – Чикаго Файр – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Нгуйен, 22; 2:0 – Холлингер-Янцен, 84.

Торонто – Ванкувер Уайткепс – 3:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Манне, 12; 0:2 – Боланос, 18; 1:2 – Джовинко, 37; 2:2 – Джовинко, 66; 2:3 – Манне, 70; 2:4 – Моралес, 72; 3:4 – Мур, 80.

Даллас – Сиэтл – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Диас, 3 (с пенальти); 2:0 – Барриос, 80.