Болельщики помешали «Барселоне» отпраздновать титул на поле

В матче 38-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Барселоной» каталонская команда сумела гарантировать себе очередное чемпионство. Тем не менее, команде пришлось прорываться в подтрибунные помещения, чтобы отпраздновать успех.

Сообщается, что после финального свистка команда осталась на поле и начала праздновать завоевание титула, однако спустя некоторое время на поле выбежали фанаты и окружили игроков, что вынудило их направиться к выходу.