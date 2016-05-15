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    Болельщики помешали «Барселоне» отпраздновать титул на поле

    В матче 38-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Барселоной» каталонская команда сумела гарантировать себе очередное чемпионство. Тем не менее, команде пришлось прорываться в подтрибунные помещения, чтобы отпраздновать успех.

    Сообщается, что после финального свистка команда осталась на поле и начала праздновать завоевание титула, однако спустя некоторое время на поле выбежали фанаты и окружили игроков, что вынудило их направиться к выходу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 мая 2016, 16:42

      а может и болельщики атлетико были? увидели как их гнилая команда мячи выкидывает на поле, решили себя выкинуть))) результат и исход не важен, главное напакостить

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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz 15 мая 2016, 09:51

      Болельщики Барселоны? Странно, почему они тогда были в формах Гранады и как их количество так резко увеличилось, ведь весь матч показывали насколько их было мало в тесном секторе.

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