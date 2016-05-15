Болельщики помешали «Барселоне» отпраздновать титул на поле

а может и болельщики атлетико были? увидели как их гнилая команда мячи выкидывает на поле, решили себя выкинуть))) результат и исход не важен, главное напакостить
В матче 38-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Барселоной» каталонская команда сумела гарантировать себе очередное чемпионство. Тем не менее, команде пришлось прорываться в подтрибунные помещения, чтобы отпраздновать успех.
Сообщается, что после финального свистка команда осталась на поле и начала праздновать завоевание титула, однако спустя некоторое время на поле выбежали фанаты и окружили игроков, что вынудило их направиться к выходу.