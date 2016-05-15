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    Игуаин: «Я испытывал огромное желание побить этот рекорд»

    Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин прокомментировал свой рекорд. Напомним, в нынешнем сезоне Серии А аргентинец забил 36 голов и превзошел достижение, державшееся на протяжении 66 лет. Достичь этой цифры ему позволил хет-трик в матче 38-го тура против «Фрозиноне» (4:0).

    «У меня было огромное желание побить этот рекорд, и я должен поблагодарить свою семью, город, тренерский штаб, клуб и команду.

    Я так горжусь этим достижением. Теперь мы можем праздновать возвращение в Лигу чемпионов.

    Я знал, что мне это по силам и просто оставался спокоен. В первом тайме мне не удавалось завершение атак, а потом мне помогла команда, и, к счастью, получилось забить трижды», – сказал Игуаин.

    Источник: Football Italia

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    15.05.2016 01:40
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