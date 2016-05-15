Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига 1. «Лион» проиграл «Реймсу», но попал в ЛЧ, и другие результаты

Лига 1. «Лион» проиграл «Реймсу», но попал в ЛЧ, и другие результаты

15 мая 2016, 00:03
2

В матче 38-го тура Лиги 1 «Лион» был разгромлен «Реймсом» со счетом 1:4. В составе победителей отличились Аисса Менди, Диего, Атила Туран и Грежон Кей, за «Лион» забил Максвелл Корне. Это поражение не помешало лионцам занять вторую строчку, дающую право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Третьим остался «Монако», который сыграет в квалификации ЛЧ.

В других встречах тура «Анжер» проиграл «Тулузу», «Монако» обыграл «Монпелье», «Сент-Этьен» уступил «Лиллю», «Генгам» оказался слабее «Ниццы», «Труа» и «Марсель» сыграли вничью, «Лорьян» одолел «Газелек», «ПСЖ» разгромил «Нант», «Кан» взял верх над «Бордо», «Ренн» потерпел поражение от «Бастии».

Чемпионат Франции. Лига 1. 38-й тур

Анжер – Тулуза – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Кеткеофомфоне, 2; 1:1 – Бен Йеддер, 59; 2:1 – Бенрама, 63; 2:2 – Брайтвайт, 78; 2:3 – Бодигер, 80.

Монако – Монпелье – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кавалейро, 3; 2:0 – Фабиньо (с пенальти), 32.

Сент-Этьен – Лилль – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эдер (с пенальти), 41.

Генгам – Ницца – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Плеа, 2; 1:1 – Эрдинч, 19; 1:2 – Сери, 45; 2:2 – Женеву (в свои ворота), 55; 2:3 – Плеа, 62.

Труа – Марсель – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Камю, 10; 1:1 – Флетчер, 61.

Лорьян – Газелек – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Муканджо, 27.

ПСЖ – Нант – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ибрагимович, 18; 2:0 – Моура, 43; 3:0 – Маркиньос, 52; 4:0 – Ибрагимович, 89.

Кан – Бордо – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Делор (с пенальти), 14.

Реймс – Лион – 1:4 (2:0)

Голы: 1:0 – Манди, 14; 2:0 – Диего, 34; 3:0 – Туран, 51; 4:0 – Кей, 56; 4:1 – Корне, 63.

Ренн – Бастия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Камано, 22; 0:2 – Камано, 52; 1:2 – Энрике, 82.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BURNIK
1463260446
Всю малину этот лион испортил
Ответить
RЕАLMADRID1902
1463305451
Слили игру.
Ответить
Главные новости
Слуцкий возглавил новую команду
22:27
4
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
22:11
1
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
3
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
2
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
3
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
2
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
5
Все новости
Все новости
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
4
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
Вчера, 20:19
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
Вчера, 17:20
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
Вчера, 16:10
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
Вчера, 09:47
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
Вчера, 09:20
1
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
7 августа
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
7 августа
8
Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»
6 августа
5
Во Франции «раскусили» игру Сафонова
6 августа
1
Фото«ПСЖ» купил игрока за 50 миллионов
6 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
5 августа
2
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
5 августа
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Ротенберг сказал, есть ли у «Локомотива» предложения по Батракову
5 августа
5
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
4 августа
5
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
4 августа
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
4 августа
2
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Футболист «Родины» сделал выбор между «Спартаком» и «ПСЖ»
1 августа
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+