Лига 1. «Лион» проиграл «Реймсу», но попал в ЛЧ, и другие результаты

В матче 38-го тура Лиги 1 «Лион» был разгромлен «Реймсом» со счетом 1:4. В составе победителей отличились Аисса Менди, Диего, Атила Туран и Грежон Кей, за «Лион» забил Максвелл Корне. Это поражение не помешало лионцам занять вторую строчку, дающую право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Третьим остался «Монако», который сыграет в квалификации ЛЧ.

В других встречах тура «Анжер» проиграл «Тулузу», «Монако» обыграл «Монпелье», «Сент-Этьен» уступил «Лиллю», «Генгам» оказался слабее «Ниццы», «Труа» и «Марсель» сыграли вничью, «Лорьян» одолел «Газелек», «ПСЖ» разгромил «Нант», «Кан» взял верх над «Бордо», «Ренн» потерпел поражение от «Бастии».

Чемпионат Франции. Лига 1. 38-й тур

Анжер – Тулуза – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Кеткеофомфоне, 2; 1:1 – Бен Йеддер, 59; 2:1 – Бенрама, 63; 2:2 – Брайтвайт, 78; 2:3 – Бодигер, 80.

Монако – Монпелье – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кавалейро, 3; 2:0 – Фабиньо (с пенальти), 32.

Сент-Этьен – Лилль – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эдер (с пенальти), 41.

Генгам – Ницца – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Плеа, 2; 1:1 – Эрдинч, 19; 1:2 – Сери, 45; 2:2 – Женеву (в свои ворота), 55; 2:3 – Плеа, 62.

Труа – Марсель – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Камю, 10; 1:1 – Флетчер, 61.

Лорьян – Газелек – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Муканджо, 27.

ПСЖ – Нант – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ибрагимович, 18; 2:0 – Моура, 43; 3:0 – Маркиньос, 52; 4:0 – Ибрагимович, 89.

Кан – Бордо – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Делор (с пенальти), 14.

Реймс – Лион – 1:4 (2:0)

Голы: 1:0 – Манди, 14; 2:0 – Диего, 34; 3:0 – Туран, 51; 4:0 – Кей, 56; 4:1 – Корне, 63.

Ренн – Бастия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Камано, 22; 0:2 – Камано, 52; 1:2 – Энрике, 82.

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