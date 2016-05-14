Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тухель: «Я недоволен сезоном»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель подвел итоги выступления команды в чемпионате Германии.

    «Я недоволен сезоном, потому что «Бавария» опередила нас на десять очков. Отрыв не должен быть таким большим. Я обеспокоен тем, что мы не можем конкурировать с «Баварией». У нас впереди много работы.

    Жаль, что «Бавария» обеспечила себе чемпионство досрочно. Мы перестали играть в свой футбол и должны действовать лучше. Мы сможем победить в Кубке только в том случае, если отдадим все силы», – сказал Тухель.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2016 23:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11