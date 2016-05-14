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    Пике: «Этот чемпионат нам пришлось выиграть дважды»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Гранадой» в матче 38-го тура Примеры подвел итог выступления команды в чемпионате.

    «Этот чемпионат нам пришлось выиграть дважды: мы уже, казалось, победили, но затем чемпионство начало ускользать.

    У нас был тяжелый период, и прошлая «Барселона» не выиграла бы такую Ла Лигу, но у этого состава есть победный менталитет.

    До финала Кубка есть еще много времени. Уверен, что празднование чемпионства не помешает нам отдать все силы», – сказал Пике.

    Источник: Twitter

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    14.05.2016 21:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 мая 2016, 22:05

      Жора, Кубок по любє ещё надо брать...

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