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    Пресс-аташе «Кубани»: «Клуб пока не прошел лицензирование»

    Пресс-аташе «Кубани» Вячеслав Иванов заявил, что краснодарский клуб пока не прошел лицензирование на следующий сезон. Однако руководство желто-зеленых уверенно в том, что команда успешно пройдет данную процедуру.

    «Пока что «Кубань» не прошла лицензирование, там есть кое-какие технические зацепки, вещи, которые пока что не доведены до конца. Процедуру лицензирования отложили на конец месяца, ориентировочно на 30 мая. У руководства клуба нет сомнений, что «Кубань» пройдет лицензирование», – сказал Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.05.2016 20:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 14 мая 2016, 20:44

      Ага, надеюсь.

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