Мини-футбол. Мутко провел рабочую встречу с Алиевым

Министр спорта Российской Федерации, Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко провел рабочую встречу с Президентом Ассоциации мини-футбола России Эмилем Алиевым, на которой были обсуждены важные вопросы.

Победа МФК «Газпром-Югра» в Кубке УЕФА

Алиев доложил о рабочей поездке в Испанию на «Финал четырех» Кубка УЕФА, который завершился третьим в истории триумфом российского клуба: в решающем матче «Газпром-Югра» нанес поражение мадридскому «Мовистар Интер». В.Л. Мутко, дав высокую оценку этому результату, отметил, что он является следствием целого ряда факторов. Это и хорошо поставленная работа в самом клубе, и плодотворная деятельность Ассоциации мини-футбола России, и уровень российского чемпионата по мини-футболу, который сегодня воспитывает команды, способные добиваться наивысших результатов на международной арене.

VII международный женский турнир, посвященный Дню Победы

Оценивая итоги завершившегося седьмого по счету международного турнира для женских команд, посвященного Дню Победы, В.Л. Мутко, обратил внимание на два важных обстоятельства. Первое – стабильный результат женской сборной России, которая стала шестикратным обладателем серебряных наград, а в общем «медальном зачете» по итогам семи лет является наиболее титулованной участницей соревнований. Второе обстоятельство – это долголетие самого турнира, организуемого АМФР. Виталий Мутко отметил необходимость и дальнейшего его проведения, так как мини-футбол в России должен развиваться комплексно, затрагивая все категории спортсменов. Министр спорта поблагодарил Ассоциацию мини-футбола за проделанную работу и заверил в полной поддержке турнира со стороны Министерства и РФС в будущем.

VIII сезон Общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы»

Министр спорта дал высокую оценку очередному сезону проекта «Мини-футбол – в вузы», отметив ротацию регионов, завершающих выступление в призовой тройке и обратив внимание на целый ряд новых команд. Это, по мнению Мутко, лучше всего характеризует популярность мини-футбола в студенческой среде. Особая важность данного проекта в том, что он является логическим продолжением «Мини-футбола – в школу», таким образом при поддержке Министерства спорта и РФС Ассоциация мини-футбола России смогла выстроить полноценную вертикаль соревнований для учащейся молодежи всех без исключения регионов нашей страны.

Реформы первенства Высшей лиги

Эмиль Алиев доложил об итогах соревнований в мужской Высшей лиге, которая в минувшем сезоне была проведена в два этапа: в дивизионах по географическому принципу на первом, и в формате Всероссийского финала в Москве – на втором. Виталий Мутко положительно оценил эти реформы, которые дали заметные результаты уже в первый год, а также выразил надежду, что и женский чемпионат, где запланированы аналогичные изменения, сможет выйти на новый уровень по количеству участников и регионов.

Чемпионаты мира

Алиев ознакомил Министра спорта с планом подготовки студенческих сборных команд к летнему Чемпионату мира в Бразилии. Виталий Мутко пожелал удачи нашим спортсменам и выразил надежду, что они смогут выступить не хуже, чем в 2014-м, когда мужская сборная стала чемпионом мира, а женская вернулась с бронзой.

Также Президент АМФР проинформировал Мутко о предстоящей 19 мая жеребьевке Чемпионата мира для национальных команд. Мировое первенство в сентябре состоится в Колумбии. Сразу после окончания жеребьевки АМФР приступит к активной фазе подготовки к главному старту четырехлетия.

Контракт Скоровича

Алиев ходатайствовал о продлении трудового соглашения с РФС старшего тренера мужских сборных команд С.Л. Скоровича. Виталий Мутко, заявив, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение технического комитета РФС, со своей стороны отметил, что Сергей Скорович показывает стабильный высокий результат на международной арене и оправдывает возлагаемые на него надежды.

Полуфинальная стадия Суперлиги

Мутко, выслушав доклад о ходе Чемпионата России по мини-футболу, где наступает пора полуфинальных встреч, отметил, что по мере возможности старается следить за ходом событий в Суперлиге и смотреть трансляции на канале «Наш спорт». В этой связи Министр спорта поблагодарил АМФР за активную работу по пропаганде и популяризации вида спорта.

Поддержка МФК «Заря»

Алиев ходатайствовал перед Министром спорта о поддержке мини-футбольного клуба «Заря» из Якутска, который является одним из старейших в России и большое внимание уделяет развитию детско-юношеского сектора. Зная о хороших партнерских отношениях Мутко и Губернатора Якутии Егора Борисова, Президент АМФР выразил надежду на положительный исход переговоров.

Кубок Содружества для сборных по мини-футболу

Мутко и Алиев подробно затронули тему смены формата традиционного международного турнира «Кубок Содружества» и проведения под его эгидой футзальных соревнований для 8 национальных и 8 молодежных сборных команд, что одновременно позволит реанимировать один из старейших мини-футбольных турниров «Петербургская осень». Мутко положительно оценил данную инициативу АМФР и дал поручение Алиеву подготовить подробное предложение, которое будет рассмотрено на заседании Исполкома РФС.