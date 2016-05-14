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    «Барселона» выставила сильнейший состав против «Гранады»

    Стали известны стартовые составы на матч заключительного 38-го тура Примеры «Гранада»«Барселона». Напомним, что каталонцев для обеспечения чемпионского титула устроит в этом матче только победа без оглядки на результат «Реала», отстающего на одно очко.

    Гранада: Фернандес, Бабен, Ломбан, Лопеш, Кошта, Дюкур, Перес, Рико, Пеньяранда, Эль-Араби, Рочина.

    Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Даниэль Алвес, Бускетс, Ракитич, Маскерано, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.

    Поединок начнется в 18:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2016 17:55
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