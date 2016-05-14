На «Казань-Арене» может быть постелен новый газон

Глава министерства спорта Татарстана Владимир Леонов дал комментарий относительно слов президента РФС Виталия Мутко, что газон на стадионе «Казань-Арена» может подвергнуться полной замене.

«Газон на «Казань-Арене» полностью соответствует всем нормам и требованиям матчей любого уровня. Если бы это было не так, мы бы на этом газоне никаких матчей не проводили, ни одна комиссия его не приняла бы.

Если мы проводим на этом газоне матчи чемпионата России, существует комиссия РФПЛ, если матчи сборной – это зона ответственности РФС. Если мы проводим игры еврокубка, приезжает комиссия УЕФА. Сейчас мы мониторим состояние газона.

Существует новая технология – прошивка газона. То есть остается тот же газон, просто он прошивается еще одним слоем. Происходит укрепление газона. Кроме того, идет подсев к уже существующему газону.

Не исключен и вариант полной замены газона. Причем, если после чемпионата мира по водным видам спорта пришлось менять не только газон, но и всю систему, то сейчас речь идет лишь о замене травы», – заявил Леонов.