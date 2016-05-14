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    Ломбертс не сыграет с «Локомотивом»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс не поможет петербургской команде в игре 29-го тура РФПЛ против «Локомотива». По результатам медосмотра у бельгийца обнаружился надрыв задней поверхности бедра.

    Возможно, Ломбертс вернется в строй к заключительному поединку сезона с «Динамо» в рамках 30-го тура. Напомним, игрок травмировался в процессе разминки накануне матча прошлого тура против «Мордовии» (0:3).

    В нынешнем сезоне на счету защитника 29 матчей и один голевой пас во всех турнирах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2016 15:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 мая 2016, 16:02

      в этом году уже не стоит его ждать да и вообще пора ему во свояси отправляться

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