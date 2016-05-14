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    «Арсенал» хочет приобрести защитника «Болтона»

    «Арсенал» сделал предложение «Болтону» на предмет приобретения защитника Роба Холдинга. Сумма переходя может составить 750 тысяч фунтов плюс бонусы. Отметим, что «странники» намерены заработать на трансфере игрока не менее одного миллиона.

    «Канониры» ведут 20-летнего футболиста довольно длительный срок. Холдинг по итогам нынешнего сезона удостоился звания футболиста года в своей команде.

    Напомним, «Болтон» покинул Чемпионшип по завершении текущего розыгрыша, заняв последнее место. В 46-ти поединках команда пропустила 81 гол. Холдинг провел 26 матчей.

    Источник: Goal.com

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    14.05.2016 15:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 14 мая 2016, 19:04

      Так эта статистика нам говорит, что данный парень "супер звезда" ?????

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