Мутко: «Строительство стадиона в Самаре продолжится на следующей неделе»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что строительство арены в Самаре к чемпионату мира 2018-го года продолжится на следующей неделе. Также он отметил, что возведение стадиона в Калининграде идет хорошими темпами.

«Вчера мы наконец получили заключение государственной экспертизы на строительство стадиона. Уже на следующей неделе мы возобновим процесс строительства. На данном этапе генеральный подрядчик остается, чтобы не терять летний период. Но не исключаю, что в октябре-ноябре мы попробуем провести техническую замену генподрядчика без остановки строительства арены.

В Калининграде стройка идет полным ходом, проблем со строительством стадиона там нет. Есть вопросы немного другого плана: подготовка земельного участка и прочие, небольшие. А темпы строительства там очень хорошие», – заявил Мутко.