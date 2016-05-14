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    Мутко: «Строительство стадиона в Самаре продолжится на следующей неделе»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что строительство арены в Самаре к чемпионату мира 2018-го года продолжится на следующей неделе. Также он отметил, что возведение стадиона в Калининграде идет хорошими темпами.

    «Вчера мы наконец получили заключение государственной экспертизы на строительство стадиона. Уже на следующей неделе мы возобновим процесс строительства. На данном этапе генеральный подрядчик остается, чтобы не терять летний период. Но не исключаю, что в октябре-ноябре мы попробуем провести техническую замену генподрядчика без остановки строительства арены.

    В Калининграде стройка идет полным ходом, проблем со строительством стадиона там нет. Есть вопросы немного другого плана: подготовка земельного участка и прочие, небольшие. А темпы строительства там очень хорошие», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    14.05.2016 14:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 мая 2016, 15:57

      А я думал гастарбайтеры разбежались ,так как з/п не платят и к понедельнику насобирают новую партию.

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