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    «ПСЖ» намерен приобрести Гетце

    «ПСЖ» намерен приобрести хавбека «Баварии» Марио Гетце, информирует Die Welt. В споре за игрока парижскому клубу предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Ливерпуля» и «Ювентуса». Отмечается, что парижане готовы предложить за полузащитника наибольшую из всех претендентов сумму.

    В текущем чемпионате Германии на счету Гетце 13 матчей, один забитый мяч и четыре голевые передачи. Контракт футболиста с «Баварией» истекает в следующем году. Продлевать соглашение 23-летний игрок не намерен, так как его не устраивает нынешняя роль в команде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2016 14:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +122

      serginho8 14 мая 2016, 14:59

      Он уже одной ногой в Ливерпуле. Тут ключевую роль играет Клопп, хотя если учесть какую зп ему предложат парижане, а предложат не мало это точно..

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