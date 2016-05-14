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  • Мутко: «Сборная России получит необходимую игровую практику в преддверии ЧМ-2018»

Мутко: «Сборная России получит необходимую игровую практику в преддверии ЧМ-2018»

14 мая 2016, 12:59
2

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко заверил, что сборная России не останется без надлежащей игровой практики в преддверии чемпионата мира-2018. Напомним, что странна-хозяйка имеет право выступить наравне с остальными командами в отборочном турнире, при этом ее результаты не будут учитываться.

«Не будет у нас недостатка игровой практики. Если вдруг так сложится, что нам не придется вне конкурса играть в этой подгруппе, найдем с кем играть, не волнуйтесь. У нас сейчас достаточно возможностей играть товарищеские игры. Возможно, так мы даже будем более свободны в выборе соперника, сможем больше играть дома. Посмотрим, куда двигаться», – отметил Мутко.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (2)
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андрей андреев
1463222164
Скажи честно,ты настучал на Ростов или Зенит?
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koli4ka
1463225933
Кто бы сомневался, миллер сделал ФАС, мудько сделал стойку...
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