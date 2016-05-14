Мутко: «Сборная России получит необходимую игровую практику в преддверии ЧМ-2018»

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко заверил, что сборная России не останется без надлежащей игровой практики в преддверии чемпионата мира-2018. Напомним, что странна-хозяйка имеет право выступить наравне с остальными командами в отборочном турнире, при этом ее результаты не будут учитываться.

«Не будет у нас недостатка игровой практики. Если вдруг так сложится, что нам не придется вне конкурса играть в этой подгруппе, найдем с кем играть, не волнуйтесь. У нас сейчас достаточно возможностей играть товарищеские игры. Возможно, так мы даже будем более свободны в выборе соперника, сможем больше играть дома. Посмотрим, куда двигаться», – отметил Мутко.