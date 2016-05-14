Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Сборная России получит необходимую игровую практику в преддверии ЧМ-2018»

    Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко заверил, что сборная России не останется без надлежащей игровой практики в преддверии чемпионата мира-2018. Напомним, что странна-хозяйка имеет право выступить наравне с остальными командами в отборочном турнире, при этом ее результаты не будут учитываться.

    «Не будет у нас недостатка игровой практики. Если вдруг так сложится, что нам не придется вне конкурса играть в этой подгруппе, найдем с кем играть, не волнуйтесь. У нас сейчас достаточно возможностей играть товарищеские игры. Возможно, так мы даже будем более свободны в выборе соперника, сможем больше играть дома. Посмотрим, куда двигаться», – отметил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2016 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 мая 2016, 14:38

      Кто бы сомневался, миллер сделал ФАС, мудько сделал стойку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 мая 2016, 13:36

      Скажи честно,ты настучал на Ростов или Зенит?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11