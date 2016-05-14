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    Ориги – лучший игрок «Ливерпуля» в апреле

    Болельщики «Ливерпуля» признали нападающего Дивока Ориги лучшим игроком клуба в апреле. В прошедшем месяце бельгиец принял участие в шести поединках (в четырех – в стартовом составе), отметившись пятью забитыми мячами.

    «Невероятно горд, что получил данную награду. Это говорит о том, что болельщики не оставляют без внимания мое старание.

    Прошлый месяц выдался удачным. Мне удавалось поражать ворота соперников, однако потом, к сожалению, случилась травма. Защищать цвета «Ливерпуля» – большая честь для меня, а если при этом получается отличиться и помочь команде, то я испытываю громадное удовольствие», – сказал Ориги.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    14.05.2016 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 14 мая 2016, 18:11

      Заслужил!

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