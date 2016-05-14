Ориги – лучший игрок «Ливерпуля» в апреле

Заслужил!
Болельщики «Ливерпуля» признали нападающего Дивока Ориги лучшим игроком клуба в апреле. В прошедшем месяце бельгиец принял участие в шести поединках (в четырех – в стартовом составе), отметившись пятью забитыми мячами.
«Невероятно горд, что получил данную награду. Это говорит о том, что болельщики не оставляют без внимания мое старание.
Прошлый месяц выдался удачным. Мне удавалось поражать ворота соперников, однако потом, к сожалению, случилась травма. Защищать цвета «Ливерпуля» – большая честь для меня, а если при этом получается отличиться и помочь команде, то я испытываю громадное удовольствие», – сказал Ориги.
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— Liverpool FC (@LFC) 14 мая 2016 г.