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    Прядкин: «Процедуры взятия проб у футболистов «Ростова» прошли корректно»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что процедура взятия допинг-проб у футболистов «Ростова» прошла с выполнением всех правил. Напомним, что 11 игроков «Ростова» отправились на допинг-контроль по инициативе ФИФА сразу после выездного матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).

    «Не так давно у нас была проверка в Париже, когда брали пробы у 10 игроков национальной сборной перед товарищеским матчем с командой Франции. Выводов сейчас никаких делать не будем. Пока у нас нет сведений о том, что наши футболисты замешаны в употреблении допинга. Ждем результатов.

    Что касается процедуры взятия проб, то все было достаточно корректно. Нам об этом докладывали сотрудники РФПЛ и Российского футбольного союза», — заявил он.

    Источник: ТАСС

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    14.05.2016 10:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 14 мая 2016, 13:20

      Коректно взяли пробы... Это как?)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Жека 35 14 мая 2016, 14:07

      Хотели им рожи набить,но не стали

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