Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мората готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Форварду «Ювентуса» Альваро Морате интересен вариант с продолжением карьеры в английской Премьер-лиге.

    Как сообщает источник, 23-летний испанец не прочь перейти в «Манчестер Юнайтед». По словам футболиста, он хотел бы поработать с Жозе Моуринью, который может возглавить «красных дьяволов».

    В текущем сезоне испанец забил семь мячей в 33-х матчах.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2016 09:56
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73

      D_Fedor 14 мая 2016, 13:27

      Игрок хороший,но тренер все сгубит....послать бы его куда подальше...и ждать пока Клопп освободится,а пока и Гигз не хуже справится...а что : команда его уважает,сам он команду любит и опыт кое-какой имеется в помощниках,не хуже Зидана бы смотрелся я считаю!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      tembot07 14 мая 2016, 12:02

      Стой,не надооооо, не делай этого!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Devil56 14 мая 2016, 11:32

      Если Ибра и Мората перейдут, то они будут тащить МЮ. После этого философ скажет, что он плохо выступал, потому то у него не было таких игроков (хотя сам Купил и продал ДиМу)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      kostya_polyanski 14 мая 2016, 11:19

      классный игрок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 14 мая 2016, 10:57

      должен пригодиться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 14 мая 2016, 10:56

      Хороший игрок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      mouzEmoTion 14 мая 2016, 10:48

      Юва много потеряет.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 14 мая 2016, 10:25

      На лавке места остались?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 мая 2016, 10:12

      Кто еще хочет в МЮ?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11