Мората готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Форварду «Ювентуса» Альваро Морате интересен вариант с продолжением карьеры в английской Премьер-лиге.

Как сообщает источник, 23-летний испанец не прочь перейти в «Манчестер Юнайтед». По словам футболиста, он хотел бы поработать с Жозе Моуринью, который может возглавить «красных дьяволов».

В текущем сезоне испанец забил семь мячей в 33-х матчах.