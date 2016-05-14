Мората готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Игрок хороший,но тренер все сгубит....послать бы его куда подальше...и ждать пока Клопп освободится,а пока и Гигз не хуже справится...а что : команда его уважает,сам он команду любит и опыт кое-какой имеется в помощниках,не хуже Зидана бы смотрелся я считаю!!!!
Форварду «Ювентуса» Альваро Морате интересен вариант с продолжением карьеры в английской Премьер-лиге.
Как сообщает источник, 23-летний испанец не прочь перейти в «Манчестер Юнайтед». По словам футболиста, он хотел бы поработать с Жозе Моуринью, который может возглавить «красных дьяволов».
В текущем сезоне испанец забил семь мячей в 33-х матчах.