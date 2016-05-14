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    Симеоне не будет отказываться от стиля игры «Атлетико» в финале ЛЧ

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не будет отказываться от философии игры своей команды в решающем матче Лиги чемпионов.

    «Мы понимаем, что нам предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов. И лучший путь приготовиться к нему – продолжать бороться, как мы делали это в течение четырех с половиной лет. Наличие различных мнений – самое приятное явление в жизни, поскольку мы все можем высказываться бесплатно», — заявил наставник.

    Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с «Реалом». Игра состоится 28 мая на миланском стадионе «Сан-Сиро».

    Источник: Marca

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    14.05.2016 07:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +80

      Devil56 14 мая 2016, 11:23

      Ну посмотрим

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 14 мая 2016, 10:31

      А зачем отказываться, если это приносит результат?

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > kotmyshka 15 мая 2016, 11:53

      Конечно приносит! Так Рубин 2 раза стал чемпионом страны, играя в таком стиле! Греки на Евро-2004 стали чемпионами, играя в таком же стиле! Результат есть, а игры нет

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