УЕФА представил отрывок из официального гимна Евро-2016

УЕФА обнародовал отрывок из песни «This One’s For You», которая будет официальным гимном чемпионата Европы.

Автором композиции является диджей Дэвид Гетта, в ее записи приняли участие миллион болельщиков, а также шведская певица Зара Ларссон. Записи голосов фанатов будут использованы в специальном миксе, который будет звучать после каждого гола.

Песня будет сопровождать церемонии открытия и закрытия турнира. Кроме того, Гетта отвечает за музыкальное сопровождение всего чемпионата.