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    УЕФА представил отрывок из официального гимна Евро-2016

    УЕФА обнародовал отрывок из песни «This One’s For You», которая будет официальным гимном чемпионата Европы.

    Автором композиции является диджей Дэвид Гетта, в ее записи приняли участие миллион болельщиков, а также шведская певица Зара Ларссон. Записи голосов фанатов будут использованы в специальном миксе, который будет звучать после каждого гола.

    Песня будет сопровождать церемонии открытия и закрытия турнира. Кроме того, Гетта отвечает за музыкальное сопровождение всего чемпионата.

    Источник: УЕФА

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    13.05.2016 21:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 14 мая 2016, 02:07

      Linkin Park лучше бы справились с этой задачей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 14 мая 2016, 00:24

      Как-то несерьезно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      sTiiiik 14 мая 2016, 00:07

      Бодраяя

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 14 мая 2016, 00:05

      ок

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2339

      CSKA471 13 мая 2016, 23:47

      Норм)

      -1
      Ответить
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