Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Энрике: «Примера – самый сложный чемпионат в Европе»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 38-го тура Примеры против «Гранады». Победа в этой игре принесет каталонцам чемпионство.

    «У нас осталась одна игра – матч с «Гранадой». Если бы мы не были способны победить, то думали бы о результатах других команд, но до конца этой встречи меня не интересует ничего, кроме «Гранады».

    В этом смысле мы отличаемся от других клубов, потому что наши игроки выиграли много трофеев как в «Барселоне», так и в своих сборных. Они привыкли ко всему. Нужно сфокусироваться на наших сильных сторонах, которые приносят нам победы.

    Учитывая уровень играющих команд, Примера – самый сложный чемпионат в Европе», – сказал Энрике.

    Матч «Гранада» – «Барселона» состоится в субботу, 14 апреля. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2016 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 14 мая 2016, 18:10

      Насмешил от души)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 13 мая 2016, 22:49

      Ну если про верхнюю часть он прав ,финал атлетико реал,барселона все еще самый сильный клуб мира по составу и по игре,хоть я и не очень люблю барсуков
      Севилья финал ле

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > RamonCSKA 14 мая 2016, 00:12

      ну а вильярреал в полуфинале ле? тоже неслабо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 13 мая 2016, 21:36

      Конечно самый сложный.... 4-я команда отстает от 3 на 21 очко... Сложней чемпионата не придумаешь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > denisov 14 мая 2016, 00:04

      что дальше? пусть ваши хваленые мани, ливеры, челси, арсеналы набьют хотя бы 80 в ла лиге.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 13 мая 2016, 21:27

      Энрике ты полный осел!!!4 команда отстает от 1 на 24 очка,да и 109 мячей за 37игр маловато наверно!!!Конечно самый сильный чемп у вас!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Psih86 14 мая 2016, 00:04

      что дальше? пусть ваши хваленые мани, ливеры, челси, арсеналы набьют хотя бы 80 в ла лиге.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 13 мая 2016, 20:02

      Апл самый сложный чемпионат

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11