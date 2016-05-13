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    Глава медицинской службы «Ростова»: «Игроки употребляли мельдоний до запрета»

    Глава медицинской службы «Ростова» Владимир Хохлов подтвердил, что футболисты клуба употребляли мельдоний до того, как он был внесен в список запрещенных препаратов. Напомним, 11 игроков «Ростова» были отправлены на допинг-тест после матча 28-го тура РФПЛ против «Динамо» (3:1).

    «Как всем известно, мельдоний был разрешен для употребления до 1 января 2016 года. В октябре 2015 года мы получили информацию из РФС о запрете данного препарата и сразу прекратили его употребление. Ранее мельдоний был рекомендован как средство от перенапряжения сердечной мышцы, мы, конечно, его использовали, особенно во время тренировочных сборов. В этом нет никакого секрета, но только до его официального запрета.

    Действительно, в закупках клуба был заявлен мельдоний в небольшом количестве, но мы его так и не приобрели. Скажем так, мельдоний закупался нами раньше и автоматически был внесен в список закупок в начале этого года. Любая комиссия может приехать посмотреть и убедиться, что он не был приобретен», – сказал Хохлов.

    Источник: ТАСС

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    13.05.2016 19:06
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 14 мая 2016, 10:57

      Мелдоний выходит из организма по некоторым источникам до года ,точно сказать не кто не может не делалось не каких исследований,а запретили менее полугода назад,тоесть все эти проверки на мелдоний по суте дела беспредел,,,И почему то власти молчат по этому поводу а наших спортсменов мочат как сказал когдато ВВ,Путин в сартире мочат

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 14 мая 2016, 00:09

      Интересно)) хоть кто то, что то , не употребляет? Это уже давно не смешно. Есть повод задуматься.

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 13 мая 2016, 23:34

      В КАЖДОМ клубе РПФЛ есть игроки употребляющие мельдоний.

      0
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      Рейтинг: +58

      JokUr 13 мая 2016, 22:35

      6 игроков положительная проба

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 мая 2016, 22:30

      "Не виноватая я, он сам пришел".

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 13 мая 2016, 22:07

      Вырисовывается такая картина. Ростов заявляет - клуб не кормил игроков мельдонием с октября. Тем не менее клуб закупил его в декабре. Скорее всего по принципу - левая рука не знает, что делает правая. Об этом узнает кто-то нехороший и надеется, что раз купили значит кушали. А если и не кушали, он мог остаться с октября. И пишет анонимку в ФИФА. Ну а дальше всем известно. Теперь давайте подумаем кто именно из очевидной троицы: Толстых, Миллер или Гинер этот нехороший человек? Миллер практически гос. чиновник. Если это его деяние (льющее воду на мельницу тех, кто сейчас атакует Россию по всем фронтам) вскроется, отставкой он не отделается. Найдут что вменить. Сядет, однозначно, если не сбежит. А зачем ему сбегать? Он что, дурак? А вот Толстых уже не чиновник. Частное лицо. Все помнят что он делал Ростову, когда Ростов выиграл кубок, и как он это делал. Гинер правда тоже частное лицо. Но как-то ни с его обликом, ни со всем, что он делает, не вяжется эта запредельная подлость.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Вомбат 14 мая 2016, 00:43

      По мне все гораздо проще и не стоит спешить навешивать ярлыки, ища заказчиков. Ну, хотя бы потому, что тому же Бердыеву и раньше вменяли в вину, скажем так, не совсем чистые методы управления делами.
      Для тех, кто следит за РФПЛ, все домашние матчи "Ростова" против ее ведущих клубов по степени, если так можно сказать, "драйвовости" прилетели словно с другой планеты. Все до единого! Во всяком случае "наскипидаренность" ростовчан больше смахивала на АПээЛовское движение, нежели на привычно заунывную академичность российского футбола. Так что не обратить внимания на из ряда вон выбивающиеся факты за бугром вполне могли и без спецприглашения.

      -2
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      Рейтинг: +837

      eleng 13 мая 2016, 21:19

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2016, 21:09

      сначала говорили у нас вообще даже денег нет на мельдоний теперь употребляли но раньше вообщем что то тут не чисто

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Garrincha58 13 мая 2016, 21:13

      Просто его до нового года все жрали)))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Garrincha58 13 мая 2016, 21:31

      И аватарку поменяй,ты меня с толку сбиваешь)) или раскрась в другой цвет)))

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 мая 2016, 20:24

      Дыма без огня...

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 мая 2016, 19:57

      БОМЖИ НАСТУЧАЛИ)))))

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      Ответить
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > REDWHITE_ 13 мая 2016, 22:08

      И у вас лично и у тех, кто поставил вам плюсики, явные проблемы с психикой. Меньше надо ТВ смотреть, здоровее будете.

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      ...
      Рейтинг: +402

      Tri > REDWHITE_ 13 мая 2016, 23:31

      Поросня постаралась)))

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