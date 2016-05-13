Глава медицинской службы «Ростова»: «Игроки употребляли мельдоний до запрета»

Мелдоний выходит из организма по некоторым источникам до года ,точно сказать не кто не может не делалось не каких исследований,а запретили менее полугода назад,тоесть все эти проверки на мелдоний по суте дела беспредел,,,И почему то власти молчат по этому поводу а наших спортсменов мочат как сказал когдато ВВ,Путин в сартире мочат
Глава медицинской службы «Ростова» Владимир Хохлов подтвердил, что футболисты клуба употребляли мельдоний до того, как он был внесен в список запрещенных препаратов. Напомним, 11 игроков «Ростова» были отправлены на допинг-тест после матча 28-го тура РФПЛ против «Динамо» (3:1).
«Как всем известно, мельдоний был разрешен для употребления до 1 января 2016 года. В октябре 2015 года мы получили информацию из РФС о запрете данного препарата и сразу прекратили его употребление. Ранее мельдоний был рекомендован как средство от перенапряжения сердечной мышцы, мы, конечно, его использовали, особенно во время тренировочных сборов. В этом нет никакого секрета, но только до его официального запрета.
Действительно, в закупках клуба был заявлен мельдоний в небольшом количестве, но мы его так и не приобрели. Скажем так, мельдоний закупался нами раньше и автоматически был внесен в список закупок в начале этого года. Любая комиссия может приехать посмотреть и убедиться, что он не был приобретен», – сказал Хохлов.