Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Проверка на допинг «Ростов»? Дыма без огня не бывает»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о том, кому выгодно найти допинг у футболистов «Ростова».

    «Здесь не нужно долго размышлять над вопросом. Если мыслить логически, то это выгодно прямым конкурентам по борьбе за место в Лиге чемпионов – ЦСКА и «Зениту». Турнир приносит большие деньги, а «Ростов» особо никто не ждал даже на втором месте. Наверняка у кого-то имеется определенная информация, послужившая поводом для того, чтобы слить ее в те органы, которые и устроили проверку всей команде! Насколько понимаю, по регламенту российского чемпионата, проходить допинг-контроль должны два человека – основной и запасной футболист. Здесь же 11 игроков вынуждены были проходить процедуру.

    Вопрос: кто допустил чиновников из ФИФА? Насколько это правомерно? Хочется получить комментарии руководства РФС или Премьер-лиги, но и для них, похоже, это все стало сюрпризом. Мне очень сложно представить, что подобное могло произойти с теми же ЦСКА или «Зенитом». Странно, ведь они тоже гарантированно будут играть в еврокубках по итогам сезона. Дыма без огня не бывает, все это устроили не просто так. Я не говорю, что это организовали именно ЦСКА или «Зенит». ФИФА вполне мог сам проявить инициативу. Но конкурентам это, безусловно, на руку», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2016 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 16 мая 2016, 13:18

      полюбому это бомжи организовали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 14 мая 2016, 10:18

      Чего сейчас спорить? Дождёмся результатов. Там подтасовывать никто не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 14 мая 2016, 06:53

      Ростов стабильно играет 2-й тайм лучше первого. Это наводит на размышления.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      slawianka 14 мая 2016, 05:29

      А Лестер тоже проверяли ? Всю команду?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      ДМИТРИЙ202020 14 мая 2016, 00:22

      Давят как могут Ростов, не ожидали они,что Сельмаш будет жару давать.Проверку они устроили,проверили? ни у одного не нашли запрещенных препаратов. Для меня Сельмаш в этом году уже чемпион! Молодцы парни,характер,взаимодействие на поле ,желание,стремление, бьются они. Играют уже первым номером ,а не на контратаках. Урал дома вынесем, ЦСКА потеряет очки с Краснодаром и да здравствуют золотые медали.Хоть бы Краснодар подвинул зенит еще пониже, идеально бы было)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 14 мая 2016, 00:13

      Раз дыма нет, внимание вопрос- почему только сейчас? Есть предположение, что Газовая команда сильно напряглась)))) Ссыкуны блин, по честному ничего не могут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 13 мая 2016, 22:59

      В пердив в случае положительных результатов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик 13 мая 2016, 21:34

      что за бред? зачем зто зениту и цска? если ростов попадется куда поедет следующая проверка учитывая их любовь к нам всем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 мая 2016, 21:22

      Если все чисто, так чего переживать, почаще надо такие проверки усраивать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Lyon.id 13 мая 2016, 21:09

      Хм... Поэтому на международной арене наши в заднице. Как сборная, так и клубы из которых вызываются «футболисты» настоящей конкуренции не видавшие. Отвратителен наш футбол... Позор. Ростов держитесь! Адекватные болельщики с вами, независимо от клубных предпочтений.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11