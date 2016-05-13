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    «Ростов» – единственный клуб в России, который был проверен на допинг ФИФА

    «Ростов» является единственным клубом из России, в отношении которого ФИФА инициировала антидопинговую проверку. Напомним, что после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» 11 игроков ростовчан были вызваны на допинг-тест.

    «На данный момент «Ростов» – единственный российский клуб, в отношении которого была инициирована антидопинговая проверка», – сказали в пресс-службе ФИФА.

    Напомним, что по итогам 28-и туров «Ростов» имеет в своем активе 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ТАСС

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    13.05.2016 17:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 мая 2016, 22:30

      Это подтверждает что Ростов боятся!!!Боятся значит уважают!)))Удачи Дончанам!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 13 мая 2016, 22:18

      "РОСТОВ" - чемпион, с чемпионской игрой !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 13 мая 2016, 21:33

      Ростов вперед!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2016, 19:55

      Смолова еще проверьте.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2016, 19:44

      Лично я больше склоняюсь к мысли что Миллер ? Гинер еврей он бы поизворотливей действовал бы.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 мая 2016, 18:52

      Ага еще четки у Бердыева заберите, это ж главный допинг ))))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 мая 2016, 17:53

      Ну захотелось ребятам понюхать свежего,
      Пусть к нам придут, наложим пуще прежнего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 17:50

      Нужно проверить какая зарплата у руководства Зенита и других госклубов и чиновников рфпл.Затем проверить количество недвижимости,машины,счета и т.д. Я думаю там не дисквалификацией пахнет,а тюрьмой

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 13 мая 2016, 17:37

      В Ростове кого если и проверять ,то только Бердыева))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 17:09

      А почему?
      Нас попросили....

      -1
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