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    Тренер «Ростова»: «Мельдоний? У нас нет на него денег»

    Тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал ситуацию с вызовом 11 игроков «Ростова» на допинг-контроль после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо».

    – Шокированы тем, что вчера произошло после матча?

    – Скажем так, удивились. В моей практике это впервые.

    – Вам объяснили, почему на контроль повели 11 человек?

    – В интернете прочитали, что это решение ФИФА. Они имеют право.

    – В ФИФА говорят, что игроков проверяли на мельдоний…

    – Да у нас денег на простые лекарства не хватает. Что уж говорить о мельдонии.

    – Мельдоний вроде недорогой препарат.

    – Я не верю в то, что ребята применяли запрещенные препараты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2016 15:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2016, 19:57

      А глава мед.службы Ростова утверждает что до запрета игроки принимали мельдоний -откуда деньги то?

      0
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      Рейтинг: +49

      30регион 13 мая 2016, 15:51

      а может в кредит взяли.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 30регион 13 мая 2016, 15:58

      У Зенита?

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      Рейтинг: +49

      30регион > андрей андреев 13 мая 2016, 20:36

      скорее Спартак.Есть соглашение между клубом и банком Открытие.

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