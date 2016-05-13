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    Бюджет «Кубани» в новом сезоне будет составлять 1,5 миллиарда

    Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что бюджет «Кубани» на следующий сезон составит 1,5 миллиарда рублей.

    – Откуда появились деньги на погашение долгов? Мы потушили этот «пожар», перед командой больше не было долгов. Вы знаете всех инвесторов, они есть на сайте «Кубани». Их производства расположены на Кубани, и они рады помогать. Это была их позиция – помощь клубу. Я скажу, что бюджет сформирован на следующий сезон, поэтому проблемы, конечно, быстро не уйдут, но они в будущем продолжат решаться.

    – Какой объем бюджета будет?

    – Планируем 1,5 миллиарда рублей. Финансирования от администрации не будет, это частные средства.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2016 15:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +22

      U-Jin 13 мая 2016, 17:04

      всего то 20 000 000 $

      1
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    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 13 мая 2016, 16:49

      Не понятно, много это или мало

      0
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      Рейтинг: +8

      ppv666 > ivan199103 13 мая 2016, 17:38

      ну если на весь клуб там стадион и расходы на прочее
      можно купить пару или тройку игроков по цене ткачева

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 13 мая 2016, 16:41

      Раньше надо было сделать

      -1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 13 мая 2016, 15:15

      25 млн долларов, это не так много, часть на зарплату, часть на инфраструктуру, часть персоналу и ничего не останется :-) И снова позовут какого нибудь Павлюченко ....

      1
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      Рейтинг: +427

      policepnz > LOKOfanatik19 13 мая 2016, 16:15

      который фас чпокнет победным мячом!

      1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > policepnz 13 мая 2016, 16:31

      Ты вообще о чем ??? иди гуляй парень

      -1
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      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > LOKOfanatik19 13 мая 2016, 16:40

      для фнл огромные деньги. Если останемся в рфпл, думаю, найдутся еще инвесторы

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > ASG 13 мая 2016, 16:53

      Ну если только ФНЛ...

      -2
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      Рейтинг: +427

      policepnz > LOKOfanatik19 16 мая 2016, 11:38

      молчал бы фантик! Локо сосет

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 мая 2016, 15:12

      И меня тоже тогда в список включите))

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