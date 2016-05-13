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    Варди – лучший игрок сезона в АПЛ

    Английская премьер-лига назвала нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди лучшим футболистом сезона-2015/16.

    Напомним, что 29-летний форвард также был признан игроком года по версии британских журналистов. Ассоциация профессиональных футболистов отдала первое место его одноклубнику – Рияду Марезу.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Варди забил 24 гола, отдал восемь результативных передач, а также помог «Лестеру» стать чемпионом АПЛ.

    Источник: Twitter

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    13.05.2016 13:45
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 14 мая 2016, 10:51

      Я думаю лучший игрок АПЛ это Варди+Марез...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 14 мая 2016, 01:43

      согласен)получил бы еще золотую бутсу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      burbon2002 13 мая 2016, 17:29

      molodec Vardi! Tak derjat!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      толллян 13 мая 2016, 16:27

      А кто если не Варди то а

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 13 мая 2016, 15:42

      Всё по делу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      artem27066 13 мая 2016, 15:32

      Красава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      макс438 13 мая 2016, 15:26

      Азмун-иранский Варди

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      SuperCuclik > макс438 13 мая 2016, 15:49

      Ростовский Варди)

      0
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      Рейтинг: +40

      Aiur 13 мая 2016, 15:21

      С марезом они были лучшие)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 13 мая 2016, 14:46

      Поздравляю

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2016, 14:24

      Заслужил.

      0
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