Стогниенко присоединился к Уткину и Елагину на Eurosport

Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко будет работать на телеканале Eurosport.

В ближайшее время Стогниенко, ранее объявивший о своем уходе с «Матч ТВ», прокомментирует в прямом эфире встречу 1/2 финала юношеского чемпионата Европы U-17 (18 мая), игры MLS «Чикаго Файр» – «Хьюстон Динамо» (22 мая) и «Нью-Йорк Сити» – «Реал Солт Лэйк» (3 июня).

Дебют комментатора на Eurosport состоится 14 мая на матче Бундеслиги «Вердер» – «Айнтрахт».

«Я работал на Eurosport в юности, сохранил о тех временах самые теплые воспоминания и очень рад вернуться в редакцию. Комментатору, чтобы находиться в форме, необходима постоянная практика. Благодаря Eurosport эта практика у меня будет», – сообщил Стогниенко.