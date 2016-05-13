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    Рапопорт: «ЦСКА не должен становиться чемпионом»

    Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт уверен, что чемпионство ЦСКА в текущем сезоне станет ударом для петербургской команды.

    «В случае достижения чемпионства сезон будет хорошим, несмотря на неудачу в Лиге чемпионов. Ну а если не займем и второго места, это провал для клуба с такими амбициями, который наряду с ЦСКА является топовым в России. Если «армейцы» станут чемпионами, то для «Зенита» это будет большим ударом, потому что нельзя сравнивать сегодняшний ЦСКА по составу и инфраструктуре с «Зенитом».

    В Уфе Слуцкий даже Вернблума вынужден был передвинуть в линию атаки. Нет у него сегодня футболистов! Не хватает людей! Не должно быть так, чтобы ЦСКА становился чемпионом. При всей заслуге Леонида Викторовича и ребят. В случае второго места «Зенита» удачным сезон назвать нельзя. Но в нынешнем сезоне чемпионства может не случиться», — сказал он.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    13.05.2016 11:24
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +101

      Artemrud 14 мая 2016, 10:07

      Удачи зениту в ЛЕ на след год!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Denis S. 13 мая 2016, 20:49

      Придурок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 мая 2016, 19:11

      А,что теперь чемпиона России по футболу выбирают голосованием?
      Так предлагает Рапопорт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 13 мая 2016, 18:19

      Бомж готовит оправдания на концовку сезона.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 13 мая 2016, 18:11

      просто для зенита это будет сродни позору.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 13 мая 2016, 16:55

      Причем тут глубина состава и мастерство игроков?! У кого желания больше, тот и становится чемпионом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 мая 2016, 15:41

      Товарищ Рапопорт прав, самое время Ростову становиться чемпионом!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Elio 13 мая 2016, 15:17

      Зенит каждый год позорит Россию в Европе. А Цска даже с сильными командами играет хорошо и 4 года с один и тем же составом играет и довольно таки стабильно...Но я думаю летом ЦСКА должен укрепиться

      5
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      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > Nekit92 13 мая 2016, 18:38

      Хам.., быдло...

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Nekit92 13 мая 2016, 19:59

      Что-то я сомневаюсь, что Зенит бы забил хотя бы гол тому "мертвому МЮ" и поднялся бы выше 4 места в группе ЦСКА. Конечно, с купленной жеребьевкой оно всегда легче

      2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 > 14 мая 2016, 11:04

      Пусть в ЛЧ не получается, зато чемпионами станет ЦСКА (в очередной раз), а Зенит при удачной игре Ростова вообще мимо ЛЧ пролетит) А если брать составы? В Зените 2 игрока, которых купили больше, чем за 40 мультов..в Цска таких покупок не делали и не собираются..при этом чемпионами чаще становится именно Цска) Не хочу обидеть болельщиков Зенита, но не надо разговоров, что типа Зенит круче) Я - болею за Ливерпуль, в РФПЛ нет любимцев))

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Майор Дзагоев 15 мая 2016, 12:29

      Купленная жеребьёвка?уахахахахах,скажи это реалу,у них всегда в группе лохи и чё?

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > mig28 15 мая 2016, 12:29

      Цска у зенита уже 4 года не выигрывает

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      Рейтинг: +1049

      mig28 > narkozanos 15 мая 2016, 19:32

      Если ты про очные игры, то специально посмотрел, 15.03.2014 цска выиграл у зенита 1.0. Если ты про чемпионство в рфпл, то тоже посмотрел (в википедии) 4:5 в пользу цска..не считая этот год, т.к. цска ещё не чемпион.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2016, 14:40

      Думаю Зенит на третьем будет в этом году.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2016, 14:16

      ЦСКА прислушайтесь к Рапопорту, вы не должны становиться чемпионами, это может повредить "Зениту"...В общем бред сплошной

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