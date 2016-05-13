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    «Динамо» получило еврокубковую лицензию

    Московское «Динамо» успешно прошло лицензирование в РФС, которое необходимо для участия в следующем сезоне.

    «Динамо» успешно прошло лицензирование для еврокубков. Документы клуб подавал еще в феврале – до вылета команды из Кубка России.

    Тогда у «Динамо» еще были шансы принять участие в еврокубках следующего сезона», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Напомним, что в прошлом году УЕФА на год отстранил «Динамо» от участия в Лиге Европы из-за нарушений финансового фэйр-плей.

    Источник: ТАСС

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    13.05.2016 10:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 13 мая 2016, 14:35

      Еврокубковую лицензию для пердива-это оригинально!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 13 мая 2016, 13:35

      динамо не вылетит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 13 мая 2016, 12:46

      Зачем ?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 13 мая 2016, 12:26

      нафига козе баян?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 13 мая 2016, 12:08

      Очень вовремя)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      df44 13 мая 2016, 11:59

      А толку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 13 мая 2016, 11:52

      Мы не вылетим! Динамо вперед! Нужно дотерпеть! В следующем сезоне будем в Европе!

      0
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 13 мая 2016, 11:37

      Повесят на стену в рамке. Будет красиво.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 мая 2016, 11:33

      финансового фэйр-плей он такой, если есть бабло и делится ты им не хочешь, значит сиди в жопе.

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 13 мая 2016, 11:27

      Жаль Динамо, этот фейр-плей, всех пришлось продать и остались только Российские игроки ....

      Зато готовят игроков к ЧМ 18 ( Мутко счастлив )

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