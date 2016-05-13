«Динамо» получило еврокубковую лицензию

Московское «Динамо» успешно прошло лицензирование в РФС, которое необходимо для участия в следующем сезоне.

«Динамо» успешно прошло лицензирование для еврокубков. Документы клуб подавал еще в феврале – до вылета команды из Кубка России.

Тогда у «Динамо» еще были шансы принять участие в еврокубках следующего сезона», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в прошлом году УЕФА на год отстранил «Динамо» от участия в Лиге Европы из-за нарушений финансового фэйр-плей.