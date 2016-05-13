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    8 клубов РФПЛ подали заявки на европейскую лицензию на следующий сезон

    ЦСКА, «Зенит», «Ростов», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Динамо» подали в РФС заявки на получение европейской лицензии, которая дает право на участие в еврокубках сезона-2016/17.

    В первый день работы комиссии лицензию сумели получить только «Ростов» и «Краснодар».

    Комиссия продолжит работу в пятницу и понедельник.

    Напомним, что в прошлом году УЕФА на год отстранил «Динамо» от участия в Лиге Европы из-за нарушений, связанных с финансовым фэйр-плей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2016 08:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 13 мая 2016, 12:50

      В ФНЛ теперь будет достопримечательность с европейской лицензией. Красавцы!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 мая 2016, 11:23

      За Ростов рад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      samara94 13 мая 2016, 09:32

      Хахахпхахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 09:10

      А Динамо зачем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 13 мая 2016, 09:20

      Сам удивляюсь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 13 мая 2016, 10:37

      Наверное какие то новые правила,для выхода в фнл нужно))))

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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 13 мая 2016, 10:52

      Все может быть, все может статься)))

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