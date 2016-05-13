8 клубов РФПЛ подали заявки на европейскую лицензию на следующий сезон

ЦСКА, «Зенит», «Ростов», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Динамо» подали в РФС заявки на получение европейской лицензии, которая дает право на участие в еврокубках сезона-2016/17.

В первый день работы комиссии лицензию сумели получить только «Ростов» и «Краснодар».

Комиссия продолжит работу в пятницу и понедельник.

Напомним, что в прошлом году УЕФА на год отстранил «Динамо» от участия в Лиге Европы из-за нарушений, связанных с финансовым фэйр-плей.