Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В ФИФА назвали причину проверки футболистов «Ростова»

    Глава медицинского департамента ФИФА Иржи Дворжак рассказал о причинах проверки 11-ти игроков основного состава «Ростова» после вчерашнего матча РФПЛ с «Динамо» (3:1). Напомним, что сразу после игры футболистов отправили на допинг-контроль.

    «Это был необъявленный допинг-контроль, который был инициирован лично мной, исходя из слухов о том, что футболисты «Ростова» принимают мельдоний.

    Команда специалистов ФИФА из разных стран прибыла на стадион перед матчем, и имела на проверку все необходимые документы. Я должен высказать большой комплимент службе безопасности и руководству ФК «Ростов». Они с полным пониманием отнеслись к визиту офицеров ФИФА», — отметил Дворжак.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2016 06:13
    Рекомендуем
    Комментарии61
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70

      arni3 13 мая 2016, 18:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростову в ЛЧ ничего не светит! Так же как в премьер лиге! Единственный клуб, который способен постоять за триколор это Зенит!!!

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 13 мая 2016, 13:30

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 13 мая 2016, 12:57

      "...исходя из слухов о том, что футболисты «Ростова» принимают мельдоний..." - авторов этих "слухов" пожалуйста в студию!!!!!! Как это всё омерзительно! У них уже нет времени свои схемы придумывать. Неприкрыто начали своё г-едство. У всех на глазах.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      RNDRSM 13 мая 2016, 12:34

      Столько фанатов Прокопенко в одном месте, ужас просто )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 13 мая 2016, 11:55

      Для Зенита второе место важно по причине ЛЧ это и ежу понятно т.к. участие в ЛЧ это фиговый лист которым Зенит прикрывается от ФФП, знаменитый клуб уже был оштрафован на 12 млн. в 2014(это же тот год когда за Халка и Витселя отдали 100 $) потому то наверно и готовы идти на ананимки, подлости и гадости и тд..
      "Культурная" столица а мораль ниже плинтуса.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > o33uk 13 мая 2016, 13:17

      Ты за базар отвечаешь?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > zenitforever2015 13 мая 2016, 13:30

      Я за своё мнение ДА отвечаю.
      Приятно слышать что таким жаргоном представитель "Культурной- Криминальной" столицы доказывает мою правоту.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 13 мая 2016, 11:44

      ну-ну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 13 мая 2016, 11:36

      ну раз уж с мельдонием не получилось..мутко будет действовать другим путем...уверен...что ростов будет на 3 месте.... это уже очевидно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 13 мая 2016, 11:25

      газпром стучит, мимо ЛЧ пролетают...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 13 мая 2016, 11:11

      Из Слухов ппц

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 10:20

      -Тук,тук
      - к то там?
      это я Мутко(ЦСКА,эенит)
      -чё стучишь?
      - стучу на Ростов,они мельдоний кушают
      - а ты что кушаешь?
      - ничего,я уже нажрался
      - пошёл вон
      ( прошло ещё 2 тура)
      - тук,тук
      - кто там?
      - это опять я стучу,когда вы приедите?
      - а где это Ростов?
      - поехали,я покажу
      Вопрос,кто из названных выше,присутствовал на матче?

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11