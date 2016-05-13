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    Бубнов: «Динамо» вылетает в ФНЛ, а «Зенит» не попадает в ЛЧ. Такого чемпионата у нас еще не было»

    Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов, ныне работающий футбольным экспертом, высказал мнение по поводу результатов 28-го тура российской Премьер-лиги.

    «В этом туре случилось сразу два неожиданных результата — на выезде победили «Кубань» и «Анжи», хотя этого никто и не предполагал. Вот и получается, что в случае поражений в двух оставшихся турах «Динамо» может и вовсе напрямую вылететь в ФНЛ. И если с «Зенитом» у москвичей объективно шансов не очень много, то с «Кубанью» в следующем туре они способны пободаться. Эта встреча будет ключевой для них в нынешнем сезоне.

    Что же касается «Ростова», то для него многое также прояснится в следующем туре. Все будет зависеть от результата матча между ЦСКА и «Краснодаром», который в состоянии отобрать очки у «армейцев». Если «быки» одержат победу, то «Ростов», играющий дома с «Уралом», может вновь возглавить таблицу. Если же выиграет ЦСКА, то москвичам останется один шаг до чемпионства.

    Может также сложиться интересная ситуация, при которой и «армейцы», и ростовчане возьмут по шесть очков на финише и оставят «Зенит» без Лиги чемпионов. Только представьте: «Динамо» напрямую вылетает в ФНЛ, а «Зенит» не попадает в двойку! Внизу интрига закручена не хуже, чем наверху. Такого чемпионата у нас еще не было», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.05.2016 00:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 13 мая 2016, 09:42

      В любом случае это самый интересный чемпионат за всю историю РФПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 13 мая 2016, 09:32

      Ростов чемпион!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Kurp 13 мая 2016, 09:40

      Вперед, Сельмаш!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 13 мая 2016, 09:14

      "Может также сложиться интересная ситуация, при которой и «армейцы», и ростовчане возьмут по шесть очков на финише и оставят «Зенит» без Лиги чемпионов". Не "может", а должна

      1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 13 мая 2016, 07:31

      ну очень хочется увидеть вылет Динамо в ФНЛ... главное это возможно 15 место ждет диНамо

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > B_A_IV 13 мая 2016, 10:58

      А тебе это зачем?

      0
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      Рейтинг: +10

      Kolesnicov1aleksandr 13 мая 2016, 05:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит ЧЕМПИОН!!!!

      -9
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2016, 03:17

      Сезон и в самом деле получился потрясающим, интригующим, до последнего тура со 100% гарантией ничего нельзя предугадать

      6
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