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    Аленичев: «Спартаковские болельщики уже давно ждут еврокубков»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев подвел итоги гостевого матча 28-го тура чемпионата России с «Уралом», в котором его команда одержала минимальную победу.

    «Важно, что мы одержали три победы подряд, мы боремся за попадание в еврокубки и сегодня сделали очередной шаг навстречу цели. Спартаковские болельщики уже давно ждут еврокубков. Впереди у нас две игры. Нам необходимо играть с той же самоотдачей, что и в предыдущих матчах», – заявил Аленичев.

    Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает пятую строчку в РФПЛ. В заключительных матчах национального первенства красно-белые сыграют дома с «Тереком» и на выезде с «Уфой».

    Источник: «Советский спорт»

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    13.05.2016 00:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +43

      Denis S. 13 мая 2016, 20:53

      Копа Де Соль ваш кубок...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 13 мая 2016, 12:02

      Спартак должен Локомотиву проставиться , те всё сделали ,чтобы ,не занять пятое место

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9

      ничего личного 13 мая 2016, 11:58

      "Автобус" Спартака в игре с Уралом - впечатление на всю жизнь! На конец то Аленичев нашел достойный стиль для профсоюзной команды! Весь чемпионат Спартак бился, как рыба об лед, пытался играть в футбол, не получилось, а оказывается, все просто - всей командой в оборону и жди удачу - ошибку соперника...Молодцы! Пора в Европу, сразу в финал ЛЧ! Все автобусы теперь там паркуются...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Расик 13 мая 2016, 11:05

      Терек победить Спартак 1:0 или 2:1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 13 мая 2016, 09:35

      Все будет путем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 13 мая 2016, 09:06

      Хорошо что Реброва не ставит на рамку

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 мая 2016, 08:12

      ВПЕРЕД СПАРТАК!!!!

      -1
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      Рейтинг: +295

      dudarik 13 мая 2016, 07:31

      Дима ты не представляешь как давно.......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2016, 07:01

      Хоть за это держитесь

      -1
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      Рейтинг: +126

      ТАРО 13 мая 2016, 06:46

      теперь бы не профукать такую возможность

      2
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