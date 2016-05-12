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    «Ростов»: «Все хорошо, мы едем домой»

    Футболисты «Ростова» отправились домой после выездного матча с «Динамо» (3:1). Напомним, что по окончании игры 11 человек желто-синих были вызваны для прохождения допинг-теста, осуществляемого допинг-офицерами УЕФА. Как заявили в ростовском клубе, подобный шаг стал для них неожиданностью.

    «Все хорошо! Мы едем домой! Всех с победой!», – сообщается на официальной странице ростовчан в социальной сети Twitter.

    После 28-ми туров «Ростов» располагается на втором месте в таблице, набрав 57 очков.

    Источник: Twitter

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    12.05.2016 23:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 мая 2016, 10:56

      Спасибо ребята за игру. Все будет нормально, все испытания пройдем с честью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 13 мая 2016, 09:51

      Молодцы, ребята! С победой Вас!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      aleksand1r 13 мая 2016, 03:59

      Начинают копать под Ростов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2016, 03:31

      Вот и ладненько!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3414

      AZ 13 мая 2016, 01:04

      зенит душит Ростов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 13 мая 2016, 00:11

      Там Лестер потдушивают)) Тут Ростов. Эти ребята из УЕФА совсем не любят клубы выскочки. Ну Бердыич вам напомнит, и Барселону и других задушенных Казанью)) Ох и зря))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 мая 2016, 00:09

      Бердыев красавец !

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