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    Роналду заработал самую большую сумму среди футболистов за 2015-й год

    По информации журнала Forbes, нападающий «Реала» Криштиану Роналду заработал наибольшую сумму денег среди всех футболистов по итогам 2015-го года. Его доход составил 82 миллиона долларов, из которых 53 миллиона – это заработная плата игрока, а еще 29 – прибыль от рекламы.

    Второе место досталось форварду и главной звезде «Барселоны» Лионелю Месси: аргентинец за прошлый год «положил в карман» 77 миллионов долларов, из которых 51 миллион пришелся на долю зарплаты, а остальное – доход от рекламных контрактов. Почетное третье место застолбил за собой лидер «ПСЖ» Златан Ибрагимович – 37 миллионов (зарплата – 30, реклама – семь).

    Таким образом, Роналду стал не только самым высокооплачиваемым футболистом, но и вышел в лидеры среди всех спортсменов в командных видах спорта.

    Кроме того, португалец среди футболистов на данный момент заработал больше всех за карьеру – 550 миллионов долларов. В активе Месси – 450 миллионов. Лидером по этому показателя является экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, завершивший недавно карьеру. Его заработок за 17-летнюю карьеру составил 680 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 23:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 14 мая 2016, 01:11

      молодец дельфинчик, во всем первый!!!!

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 мая 2016, 13:56

      Живи играючи))) Заодно с баблом в придачу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 мая 2016, 08:29

      Нахрен это вообще считать? Чтобы простые смертные тупо завидовали. Если бомбардиру интересно, то я могу каждый месяц свой заработок писать, а он пусть считает годовой доход и всю прибыль за карьеру.

      4
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      Рейтинг: +36

      Solmon 13 мая 2016, 02:23

      Он уже и не считает сколько заработал

      1
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 13 мая 2016, 01:05

      Лидером по этому показателю является Тайгер Вудс, который давно перешел рубеж в $1 млрд

      0
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > Bellamy90 13 мая 2016, 01:38

      Придурок в командных видах спорта

      4
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      Рейтинг: -25

      Топс 13 мая 2016, 00:57

      Роналду лучший в мире!

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Топс 13 мая 2016, 01:16

      Ага,а учёные всё пытаются доказать обратное

      0
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz > narkozanos 13 мая 2016, 06:52

      да в жопу учёных ))

      -1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Топс 13 мая 2016, 20:43

      лучший дельфин, ну ладно..и бомбардир в настоящем времени, но уж точно не лучший футболист

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